Челябинцам приходится платить здоровьем и деньгами за нерадивость дорожников и чиновников

За нежелание дорожных служб добросовестно отрабатывать контракты на уборку улиц и попустительство чиновников расплачиваются челябинцы – и в прямом, и в переносном смысле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , теплая и солнечная погода, установившаяся в городе на текущей неделе, привела к интенсивному таянию снега, в том числе и больших куч, до сих пор не убранных с тротуаров. В итоге сегодня ночью мокрые тротуары замерзли, превратившись в сплошной каток, а начавшийся снегопад присыпал лед снегом.

В итоге горожане в массовом порядке начали падать, и число травимрованных резко возросло.

«Я шла сегодня после обеда по улице Энгельса мимо библиотеки имени Маяковского, – рассказала РИА «Новый День» одна из горожан. – Впереди шли парень с девушкой, а чуть сзади пенсионерка. И мы все упали! Парень, похоже, не пострадал, а вот девушка кричала от боли. Я тоже почувствовала сильную боль в руке и спине. А пожилая женщина даже не могла пошевелиться – просто лежала и стонала.

Прохожие вызвали «скорую» и помогли мне подняться. Я отправилась в травмпункт Центрального района, но он оказался просто забит. Причем, большинство пациентов, похоже, как и я, просто упали на улице. Но состояние у многих было гораздо хуже, чем у меня. Я не смогла дождаться своей очереди и обратилась в платную клинику».

Иными словами, челябинке пришлось заплатить своим здоровьем и средствами за нерадивость дорожников и чиновников, которые из года в год заключают контракты с одними и тем и же компаниями, не способными качественно убирать город.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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