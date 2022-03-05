Трассу М-5 «Урал» закрыли до утра из-за погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с сильным снегом и метелью до 9:00 6 марта введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от 1548 км (граница с Республикой Башкортостан) до 1796 км (развязка на Чебаркуль).

Телефон дежурно-диспетчерской службы 8-351-266-65-63 (круглосуточно).

Челябинск, Павел Зварзин

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