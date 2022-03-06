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Воскресенье, 6 марта 2022, 04:35 мск

Новости Челябинск

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6-7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2022, воскресенье

  • 10:00 Челябинск – Старт автопробега в поддержку российской армии, которая проводит специальную операцию на Украине (от заводоуправления «ЧТЗ-УРАЛТРАК» по проспекту Ленина в сторону центра города)

  • 11:00 Челябинск – Широкая Масленица у ДК «Бригантина» (поселок Федоровка)

  • 12:00 Челябинск – Широкая Масленица в Городском саду имени А.С. Пушкина, ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, парке «Металлург» имени О.И. Тищенко, Саду Победы, Сквере искусств, а также у Клуба микрорайона Шершни и ДК «Сокол» (поселок Аэропорт)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-тур на фестиваль уличной еды «Вкусная Масленица» на ферму «Соколиное пригорье» под Миассом (отъезд от остановки «Алое поле» в сторону АМЗ)

  • 14:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению куклы из бумаги «Масленица» для детей дошкольного и младшего школьного возраста (библиотека № 16 «Маяк», ул. Керченская, 6)

07.03.2022, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Старт автопробега в поддержку Российской армии «Челябинск – Еманжелинск – Южноуральск – Пласт – Троицк» (от памятника «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы)

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