На автодороге М-5 «Урал» продлили ограничение движения

Из-за неблагоприятных погодных условий движение на трассе М-5 «Урал» закрыто до вечера.

Напомним, движение для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль было закрыто вечером субботы, 5 марта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на утро 6 марта во всех районах Челябинской области идет снег.

«Ночью региональные дороги расчищали 124 единицы техники. В дневное время количество техники будет значительно увеличено», – уточнили представители ведомства.

На участке федеральной трассы М-5 от границы Башкортостана до развязки на Чебаркуль продлевается временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Ориентировочно – до 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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