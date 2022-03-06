За сутки от COVID-19 скончались 17 южноуральцев

За сутки на Южном Урале выявлено 2 тысячи 151 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 марта подтверждены 296 тысяч 602 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 2 тысячи 151 новое подтверждение (из них 137 – среди школьников).

Выписаны 2 тысячи 409 человек. ️Больных COVID-19 – 28 тысяч 871 южноуральцев.

Умерли 17 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области от инфекции скончались 7 тысяч 53 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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