В Челябинске посреди города канализация беспрепятственно льется в реку Миасс

Челябинцы пожаловались на сток, через который канализация поступает прямиком в реку Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализационный сток жители Челябинска обнаружили в Калининском районе, недалеко от пешеходного моста через реку. Видео с незамерзающим «источником», сделанное подписчиком, опубликовала в своем телеграм-канале депутат Центрального районного совета Елена Вахтина.

«Я стою на пешеходном мосту через реку Миасс. Здесь у нас плавают утки, в лесу бегают белки, – рассказал южноуралец. – Но вот сток, который открыт. Из него течет канализация непонятно откуда. И видно, как вода вливается в Миасс. Вода здесь очень вонючая. И этот «источник» даже зимой не замерзает».

Пешеходный мост через реку Миасс расположен на северо-западе Челябинска, на Университетской набережной, недалеко от ее пересечения с улицей Молодогвардейцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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