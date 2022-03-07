Скорость распространения COVID-19 на Южном Урале продолжает снижаться

За сутки на Южном Урале выявлено 2 тысячи 82 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 марта подтверждены 298 тысяч 684 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 2 тысячи 82 новых подтверждения (из них 133 – среди школьников).

Выписаны 2 тысячи 206 человек. ️Больных COVID-19 – 28 тысяч 731 южноуральцев.

Умерли 16 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области от инфекции скончались 7 тысяч 69 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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