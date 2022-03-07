У каждой десятой женщины есть «талисман, помогающий в карьере»

Каждая десятая женщина в России верит, что обязана карьерой своему талисману.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала опросы соискателей из российских регионов за последние полгода и выяснила, как отличается поведение мужчин и женщин на рынке труда.

Так, оказалось, что женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе: с этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц. Среди мужчин такой ответ дали только 39%. При этом 11% мужчин вообще никогда не испытывали стресс на работе, а вот среди женщин таких всего 5%.

Больше половины (56%) представительниц прекрасного пола признались, что после перехода на удаленный формат занятости сократили свои расходы на одежду и обувь, среди мужчин таких оказалось меньше – 41%. В то же время, 79% женщин стали меньше тратить на транспорт, тогда как среди мужчин таким могут похвастаться только 70% опрошенных.

Выяснилось также, что женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких 25%. Кроме того, только 30% женщин признались, что в целом не любят корпоративы, среди мужчин таких на 9% больше.

В 2021 году зарплата чаще росла у мужчин: 30% сообщили об увеличении, 25% – об уменьшении. Среди женщин о росте зарплаты рассказали 23%, а о падении – 26%.

Работать только четыре дня в неделю мечтают 28% женщин и 33% мужчин. А почти половина представительниц прекрасного пола (42%) согласны отдыхать всего один день в неделю. Среди мужчин такой вариант не вызывает отторжения только у 34% респондентов.

Идеальным отдыхом от работы женщины обычно называют путешествия в другие города и страны (62%). Мужчинам чаще всего хватает выезда на природу (56%).

Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль (30%), чем для мужчин (20%). Интересно и то, что необходимость постоянно ездить в офис и полный рабочий день женщин обычно отталкивают от вакансий чаще, чем мужчин (14% против 9%).

30% женщин позитивно относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.), среди мужчин таких в два раза меньше (15%).

Женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%. Любопытно, что у 10% женщин и 7% мужчин есть талисман, который, как они верят, обеспечивает карьерный рост или является залогом успешной сделки.

Средняя ожидаемая заработная плата, указанная в резюме женщин из Челябинской области, составляет около 37 тысяч рублей. Мужчины в среднем претендуют на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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