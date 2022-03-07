Челябинский «Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Челябинские хоккеисты вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 марта, челябинский «Трактор» одержал четвертую победу подряд в играх одной восьмой финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеисты «Нефтехимика» из Нижнекамска уступили на своем льду «черно-белым» со счетом 2:3.

Ранее в серии до четырех побед челябинский клуб одержал две победы на своем поле: 1 марта со счетом 4:3 и 3 марта – 2:1. 5 марта «Трактор» в овертайме вырвал победу в первой гостевой встрече со счетом 3:2.

Таким образом, «черно-белые» выходят в следующий круг Кубка Гагарина. В полуфинале они встретятся с победителем противостояния уфимского «Салавата Юлаева» и «Сибири» из Новосибирской области. Пока в этой серии клуб из Башкирии ведет со счетом 2:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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