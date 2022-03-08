Из Херсона эвакуировали южноуральских хоккеистов и их коллег

В Крым из Херсона прибыли южноуральские спортсмены из Херсона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, воспитанники челябинского хоккея, игравшие по контракту в украинской команде «Днепр», были эвакуированы в Крым из Херсона. С просьбой оказать содействие в эвакуации к властям Южного Урала обратился в Инстаграм один из спортсменов.

Правительство региона договорилось о содействии в возвращении земляков на родину с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Как сообщил глава Севастополя, в рамках эвакуации был задействован Черноморский флот.

«Я обратился к нашему Черноморскому флоту, и они помогли с эвакуацией. Сейчас мне доложили, что автобус (отдельное спасибо севастопольцам-владельцу автобуса и водителю) пересёк границу и направляется в Севастополь. Эвакуированы 24 человека (в том числе 3 ребенка). Всех эвакуированных разместим в отеле «Аквамарин»», – написал Михаил Развожаев.

Помимо южноуральцев, их Херсона также эвакуировали хоккеистов из Белоруссии и Казахстана.

Хоккейный клуб «Днепр» (Херсон) был создан в 2018 году. С сезона 2018-2019 годов он участвовал в чемпионате профессиональной Украинской хоккейной лиги.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»