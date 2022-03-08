Руководитель ФСБ в Челябинской области попал под канадские санкции

Главный контрразведчик Южного Урала попал в «список десяти», опубликованных правительством Канады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»начальник управления ФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов оказался в списке 10 россиян, в отношении которых правительство Канады ввело санкции в связи с началом Россией специальной операции на Украине.

О введении санкций вчера, 7 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в ходе пресс-конференции после встречи главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном. Трюдо заявил, что при составлении санкционного списка ориентировался на появившийся в 2021 году «список Навального» из 35 человек.

Канадское правительство ввело санкции в отношении 10 граждан России: пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, журналиста Владимира Соловьева, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, бизнесмена Олега Дерипаски, министра здравоохранения России Михаила Мурашко, главы минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, депутата Госдумы Павла Крашенинникова, руководителя УФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова и его сослуживца Виктора Гаврилова.

Ранее власти Канады уже ввели санкции против президента России Владимира Путина, премьера страны Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и ряда других российских министров, а также в отношении ключевых лиц «Газпрома» и «Роснефти».

Челябинск, Виктор Елисеев

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