Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, превысило 300 тысяч человек

За сутки на Южном Урале выявлено 2 тысячи 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 8 марта подтверждены 300 тысяч 695 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 2 тысячи 11 новых подтверждений (из них 130 – среди школьников).

Выписаны 2 тысячи 287 человек. ️Больных COVID-19 – 28 тысяч 438 южноуральцев.

Умерли 17 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области от инфекции скончались 7 тысяч 86 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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