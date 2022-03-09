В Магнитогорске иномарка перевернула отечественную легковушку. Есть пострадавшие

В Магнитогорске в аварии с перевертышем пострадали пять автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовая авария произошла во вторник, 8 марта, около 10:40 на проспекте Ленина в Магнитогорске. О ДТП рассказали в социальных сетях очевидцы

По словам магнитогорцев, водитель автомобиля Infiniti, находившегося в правом ряду, решил повернуть налево. Проехав через все полосы, иномарка задела автомобиль Lada Vesta, поддев ее снизу. В результате отечественная машина перевернулась, задев по касательной еще три автомобиля.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Лады». Мужчине понадобится амбулаторное лечение. Женщину увезли в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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