На Южном Урале стали чаще подделывать купюры в две тысячи рублей

Количество выявленных фальшивых банкнот в Челябинской области сократилось вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, в 2021 году в банковской системе Южного Урала было выявлено 434 денежных знака с признаками подделки. По сравнению с 2020 годом число фальшивок уменьшилось почти в два раза.

Самое большое количество поддельных денежных знаков – по-прежнему среди пятитысячных банкнот. В 2021 году их было выявлено 368 штук. Это более чем в два раза меньше, чем годом ранее. Почти неизменным осталось количество фальшивых тысячерублевых купюр. В прошлом году их было выявлено 36, в 2020-м – 32.

При этом банкноты номиналом 2000 рублей стали выявлять чаще. В прошлом году экспертам Банка России их было доставлено 22 штуки, тогда как годом ранее – 5. Все они по-прежнему низкого качества.

Пятисотрублевые банкноты на Южном Урале подделывают реже. По итогу 2021 года банки обнаружили пять фальшивых купюр, годом ранее было найдено шесть штук этого номинала.

«Если к вам попала сомнительная купюра, не стоит пытаться ею расплатиться, это наказуемо. Подозрительную банкноту можно сдать на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк. Советуем также скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России», где содержится информация о признаках подлинности купюр», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ ЦБ РФ Елена Федина.

Поскольку большинство фальшивок проходит через торговые предприятия, Банк России продолжает проведение бесплатного онлайн-курса по определению подлинности банкнот для кассиров розничных торговых сетей. Заявку на обучение можно подать на сайте Университета Банка России. При успешном завершении курса выдается сертификат.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»