Заболеваемость ковидом в Челябинской области опустилась ниже 2 тысяч случаев в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 1 тысяча 963 новых случая коронавируса. Среди заболевших 122 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 15 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 302 тысячи 658 инфицированных. 8 тысяч 383 из них умерли (непосредственно от инфекции – 7 тысяч 101).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»