Заболеваемость ковидом в Челябинской области опустилась ниже 2 тысяч случаев в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 1 тысяча 963 новых случая коронавируса. Среди заболевших 122 школьника.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 15 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 302 тысячи 658 инфицированных. 8 тысяч 383 из них умерли (непосредственно от инфекции – 7 тысяч 101).
Челябинск, Ольга Арсентьева
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