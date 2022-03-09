В горах Челябинской области пропал турист-одиночка

На Таганае третий день продолжается поиск пропавшего туриста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, тревогу поднял сотрудник приюта «Гремучий ключ» национального парка «Таганай» после того, как вечером 7 марта к месту стоянки не вернулся один из туристов.

21-летний молодой человек приехал на Южный Урал из Перми. Совершал одиночные походы по маршрутам национального парка. Около 8 утра в неизвестном направлении вышел в очередную прогулку и с тех пор к своей палатке не возвращался.

После поступления сообщения и сбора дополнительной информации спасатели Златоустовского отряда ПСС Челябинской области приступили к обследованию всех имеющихся маршрутов. В ночь с 7 на 8 марта поиск был прекращен лишь на несколько часов.

«С раннего утра 8 марта и по настоящий момент на поисках туриста задействованы все возможные силы и средства: спасатели Златоустовского, Миасского, Мобильного отрядов ПСС Челябинской области, сотрудники национального парка и лесничеств, полиции и пожарной охраны. На снегоходах и пешком, спасателями и добровольцами ведется обследование всех пеших троп, маршрутов, смотровых площадок, стоянок парка», – рассказали в поисково-спасательной службе.

Как уточнили представители национального парка «Таганай», спасатели осмотрели Откликной гребень, где пропавшего видели другие туристы. Инспекторы службы охраны «Таганая» тем временем исследовали с квадрокоптера Круглицу. Сейчас поиски идут в районе Митькиных скал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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