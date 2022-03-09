Экс-замглавы Ашинского района пытался выйти из СИЗО

Бывший замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, пытался оспорить решение суда о мере пресечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 12 февраля нынешнего года Ашинский городской суд отправил в СИЗО бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Напомним, ранее были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере при строительстве очистных сооружений на территории района. Объект должен был появиться в 2017-2018 годах в поселке Кропачево, однако так и не начал работу. По информации контрольно-счетной палаты региона, на 10 февраля сего года очистные в эксплуатацию не введены.

При этом подрядчик деньги за выполненные работы получил. Как позднее выяснилось, компании оплатили и работы, «выполненные» только на бумаге. По оценке следователей, таким образом коммерсанты похитили из бюджета 2,7 миллиона рублей.

По версии следствия, помог обогатиться бизнесменам заместитель главы района (на данный момент уже бывший). Как считают следователи, в 2018 году он получил от представителя подрядной организации более 800 тысяч рублей за беспрепятственную приемку работ по контракту.

Постановление Ашинского городского суда сторона защиты обжаловала в апелляционной инстанции, настаивая на замене содержания под стражей домашним арестом.

Челябинским областным судом в удовлетворении жалобы отказано, избранная мера пресечения оставлена без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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