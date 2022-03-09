Прокуратура накажет предприятие, окутавшее уральский поселок графитовой пылью

В природоохранной прокуратуре подтвердили нарушения в деятельности компании по производству искусственного графита в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская природоохранная прокуратура подтвердила нарушения экологического законодательства со стороны компании, организовавшей производство в Кунашакском районе.

Напомним, жители поселка Муслюмово пожаловались на действия местного предприятия. Компания занимается производством искусственного графита и других полуфабрикатов из графита, используя для этого отходы промышленных предприятий.

Отходы доставляются в поселок Муслюмово. При транспортировке и дальнейшей переработке большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участках, а сами отходы просто складируют на неизолированной площадке и под открытым небом, рассказали муслюмовцы. В результате загрязняются не только земли, но и подземные горизонты с грунтовыми водами. А при производстве большое количество вредной пыли загрязняет атмосферный воздух. Все это вызывает недовольство жителей поселка.

При этом графитовая пыль и содержащиеся в ней соединения с тяжелыми металлами меди, алюминия, марганца представляют опасность для здоровья человека. Ее длительное воздействие на организм может спровоцировать развитие таких заболеваний, как силикоз и антракоз.

Жители обратились к общественникам, а те – в региональное минэкологии и надзорные органы. В министерстве экологии факт нарушений подтвердился.

Теперь нарушения подтвердила и Челябинская природоохранная прокуратура. «Производственный контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ в воздух и в зоне влияния выбросов предприятия в 2021 году не осуществлялся, мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) не согласованы с Минэкологии ЧО, – говорится в ответе ведомства, опубликованном в телеграм-канале общественной организации «Эко-Standart». – В отношении ООО и должностного лица, ответственного за природоохранную деятельность, возбуждены дела по ст. 8.1 КоАП РФ, руководителю предприятия вынесено представление об устранении нарушений ФЗ».

Теперь предприятию грози штраф до 100 тысяч рублей, его сотруднику – до 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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