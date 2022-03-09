Зима и тридцатиградусные морозы задержатся на Южном Урале

В Челябинской области сохранятся тридцатиградусные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, низкие температуры и снегопады будут наблюдаться в регионе, как минимум, до конца рабочей недели.

Так, в ночь на четверг, 10 марта, на Южном Урале ожидаются облачная погода с прояснением, небольшой снег, местами умеренный. Температура -17, -22, при прояснении – до 30 градусов мороза, на крайнем западе – 10-15 градусов ниже нуля. Днем будет -10, -14, в низинах до -13 градусов. Ситуацию может осложнить и ветер, скорость которого прогнозируется до 13 метров в секунду.

11 марта ночью сохраняется вероятность осадков в виде небольшого снега. Температура 20-25 градусов ниже нуля. Днем ветреная погода, температура -11, -16 градусов, на крайнем западе – до -6.

В ночь на субботу, 12 марта, синоптики обещают облачную погоду, преимущественно без осадков. Температура воздуха 27-32 градуса мороза, при натекании облачности – до 22 градусов ниже нуля. Днем ожидается -9, -14, на крайнем западе – до -4 градусов по Цельсию.

В Челябинске небольшой снег прогнозируют только в течение четверга. Температура воздуха в ближайшие три ночи будет неуклонно понижаться. Так, 10 марта ожидается 17-19 градусов ниже нуля, в ночь на пятницу столбик термометра опустится к отметкам -23, -25 градусов, а субботняя ночь обещает челябинцам 28-30 градусов мороза.

Самым теплым днем окажется четверг, 10 марта, когда на градуснике можно будет наблюдать -8, -10 градусов. В пятницу дневная температура будет не выше -13, -15 градусов, в субботу ожидается 12-14 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»