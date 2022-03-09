В Миассе жалуются на ядовитые выбросы местного завода

Жители Миасса жалуются на работу местного инструментального завода.

«Несколько лет назад в Миассе поднимался вопрос о том, что на территории МНЗ выполняют действия с медью, из-за чего из трубы идет рыжий дым, – написали они в паблике «Текслер, помоги!2» – Люди болеют, данные выбросы оседают на почву, в которой выращивают сельхозкультуры и употребляют в пищу как взрослые, так и дети.

Администрация города «проработала» этот вопрос, дав заключение, что литейный цех закрыт и не работает. Но второй год мы, жители близлежащего района, наблюдаем, что литейка работает, не круглосуточно – утром и вечером».

К посту они прилижи фото, сделанные в 9 утра 8 марта: из трубы идет густой рыжий дым. «Дымом весь район затянут», – комментируют горожане. – Администрация города никаких действий не предпринимает. Помогите разобраться в данном вопросе, ведь страдает здоровье детей».

В минэкологии региона ответили: «По данному факту специалисты регионального экологического надзора выезжали на место событий. Ведутся контрольно-надзорные мероприятия.

В случае возникновения подобных ситуаций, необходимо позвонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70 , чтобы во время зафиксировать нарушение природного законодательства».

«Ни один из указанных телефонов не отвечает – там просто не берут трубку, – парировали миасцы. – На сегодня на утро (9 марта) литейка работает. И всем пофигу».

Миасс, Ольга Арсентьева

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