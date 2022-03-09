Главу южноуральского поселка задержали за взятку

В Челябинской области глава городского поселения подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы Бердяушского городского поселения Саткинского района, подозреваемой в получении взятки.

По данным следствия, в 2020-2021 годах чиновница получила от представителя коммерческой организации 65 тысяч рублей за обеспечение победы в конкурсе на заключение муниципального контракта на ремонт оборудования котельной.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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