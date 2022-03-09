В Челябинской области пара влюбленных заплутала в пургу

В Миассе спасатели помогли замерзавшим влюбленным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного отряда, вечером 8 марта диспетчеру 48-й пожарно-спасательной части поступила информация о двух «потеряшках» на озере Чебаркуль.

Парень и девушка сообщили, что заблудились и замерзают. На поиски людей отправился дежурный караул вместе с сотрудниками полиции. Часть оперативной группировки осталась на берегу и поддерживала связь.

Осложняли ситуацию высокие сугробы, которыми накануне замело всю область. Пройдя порядка 5 километров по льду, спасатели наткнулись на молодых людей. У них налицо были все признаки переохлаждения.

«Огнеборцы растормошили засыпающих южноуральцев, растерли и разогрели ноги, руки, облачили «потеряшек» в теплые вещи, валенки, одеяла. Спустя пару минут подоспели спасатели на снегоходах и эвакуировали всю группу на берег», – рассказали спасатели.

Замерзших влюбленных доставили в больницу для обследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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