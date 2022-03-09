В Челябинске иномарка вылетела на остановку общественного транспорта. Есть погибшие

На северо-западе Челябинска автомобиль выехал на остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла днем среды, 9 марта, на остановке «Поселок Бабушкина» в Калининском районе областного центра.

По информации ГИБДД Челябинска, столкнулись автомобили Faw и Audi Q3, когда последний поворачивал налево. В результате столкновения Faw отбросило в сторону остановки общественного транспорта, где в это время находились люди.

Под колеса иномарки попали две женщины. 35-летнюю челябинку госпитализировали в больницу. 53-летняя горожанка скончалась в реанимобиле.

Напомним, 10 января здесь же, на улице Братьев Кашириных, в остановку общественного транспорта врезался автомобиль Ford. Тогда в результате аварии погибли две женщины. Одна из них скончалась на месте ДТП, еще одна челябинка скончалась позднее в больнице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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