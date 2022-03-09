Южноуральцы завалили власти жалобами на рост цен

Жители Челябинской области обрушились на региональные власти с требованием остановить рост цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы продолжают сообщать о росте цен на продукты питания в магазинах региона, а также жаловаться на дефицит отдельных категорий товаров.

Так, именно этой теме посвящены сразу несколько постов, опубликованных в интернет-сообществе «Текслер, помоги!». «В Красноармейском районе Челябинской области в селе Миасское третий день не могу купить 1 килограмм сахарного песка, его нет в магазинах, – жалуется одна из жительниц области. – Сама проживаю в поселке Курейном, где нет магазинов вообще. До Миасского 8 километров пешком, маршрутные такси к нам не ходят. Сколько можно ходить за сахаром?»

Рассказывают южноуральцы и о росте цен в сетевых магазинах. Так, в магазинах одной из федеральных сетей существенно выросли цены на колбасные изделия. В другой известной сети покупатели не могли не заметить рост почти вдвое стоимости кофе и чая.

Впрочем, некоторые жители региона отмечают, что ценники начали меняться еще до начала спецоперации на Украине.

Между тем, Челябинское УФАС России открыло «горячую линию» по вопросам роста цен на продукты. Южноуральцам предлагают сообщать о фактах существенного увеличения значений на ценниках по телефону либо в интернет-приемной ведомства. В пресс-службе челябинских антимонопольщиков пока не стали рассказывать, насколько активно откликнулись жители на предложение надзорного органа, пообещав опубликовать итоги «горячей линии» позднее.

Однако стоит отметить, что после появления информации о начале ее работы сайт Челябинского УФАС оказался недоступен. Не исключено, что способствовать этому мог и неожиданно большой наплыв желающих сообщить о росте цен на продукты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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