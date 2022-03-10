10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Презентация туристического проекта «Геостудия» – геологическая и камнерезная мастерская Аркадия Шохина. В геостудии будут проводить мастер-классы и «живые уроки» по геологии, палеонтологии и археологии. Здесь можно увидеть, как под микроскопом выглядит золото и серебро, провести интересные опыты и самому стать камнерезом и сделать магнит с самоцветными камнями на память