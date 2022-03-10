10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10.03.2022, четверг
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная развитию проекта Челябинской областной научной универсальной (Публичной) библиотеки «Игры нашего двора» (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)
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13:30 Челябинск – Презентация научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени» (театральный корпус ЧелГУ. ул. Братьев Кашириных, 129)
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16:00 Челябинск – Презентация туристического проекта «Геостудия» – геологическая и камнерезная мастерская Аркадия Шохина. В геостудии будут проводить мастер-классы и «живые уроки» по геологии, палеонтологии и археологии. Здесь можно увидеть, как под микроскопом выглядит золото и серебро, провести интересные опыты и самому стать камнерезом и сделать магнит с самоцветными камнями на память
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