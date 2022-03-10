Больше 80% контрактов с нарушениями: в Челябинской области оценили качество госзакупок в 2021 году

Контрольно-счетная палата Челябинской области рассказала о результатах аудита госзакупок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КСП, в 2021 году общий объем госзакупок в регионе составил 73,9 миллиарда рублей.

Большая часть конкурсных процедур проходила в форме электронных аукционов, по итогам которых было заключено контрактов на 45,5 миллиарда рублей. Доля закупок у единственного поставщика составила 12,7%. Вместе с тем, аудиторы отмечают высокий процент несостоявшихся процедур. «Порядка 28,2% всех торгов признаны несостоявшимися, причем по 72,1% закупок подана только одна заявка от участника торгов», – констатировали в КСП. Последнее означает, что по итогам несостоявшихся торгов могли быть заключены контракты по максимальной цене закупки.

КСП в прошлом году проверила 1 тысячу 200 контрактов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей, при этом нарушения выявлены в 701 контракте на общую сумму 2,8 миллиарда рублей (81,2%).

Наиболее типичны нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (23%) и несоблюдение требований к содержанию документации о закупке (15%). Также аудиторы отмечают нарушение срока оплаты, принятие несоответствующих условиям контракта товаров и отсутствие претензионной работы.

«Необходимо отметить, что в 2021 году выявленные нарушения носят системный характер, аналогичные нарушения выявлялись в предыдущих периодах, при этом существенно по сравнению с 2020 годом выросла доля нарушений при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта, а также доля нарушений, связанных с выбором способа закупки», – отметили представители КСП региона.

По итогам проведенного аудита контрольно-счетной палатой направлено 82 представления участникам закупок и 33 обращения в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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