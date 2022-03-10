На Южном Урале остается высокой смертность от коронавируса

В Челябинской области на фоне быстро снижающейся заболеваемости ковидом остается высокой смертность от инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки выявлено 1 тысяча 648 новых случаев коронавируса, что на 16% меньше, чем за предыдущий день. Среди заболевших 108 школьников.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.
Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 304 тысячи 306 инфицированных. 8 тысяч 401 из них умерли (непосредственно от инфекции – 7 тысяч 119).
Челябинск, Ольга Арсентьева
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