На Южном Урале остается высокой смертность от коронавируса

В Челябинской области на фоне быстро снижающейся заболеваемости ковидом остается высокой смертность от инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки выявлено 1 тысяча 648 новых случаев коронавируса, что на 16% меньше, чем за предыдущий день. Среди заболевших 108 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 304 тысячи 306 инфицированных. 8 тысяч 401 из них умерли (непосредственно от инфекции – 7 тысяч 119).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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