В Челябинской области накрыли крупный канал наркосбыта

На Южном Урале ФСБ вышла на интернет-магазин, продававший синтетические наркотики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, канал незаконного сбыта синтетических наркотических средств был пресечен после задержания в Сосновском районе четырех жителей региона, организовавших торговлю в виртуальной сети.

Заказы покупателям доставляли через тайниковые закладки. Всего у наркодилеров изъяли около 9 килограммов синтетических наркотиков.

Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все четверо южноуральцев заключены под стражу. Ранее они уже отбывали различные наказания за сбыт наркотиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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