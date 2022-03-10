Челябинцы смогу напрямую вылететь в Ереван

Одна из авиакомпаний запускает рейсы из Челябинска в Ереван.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании Red Wings, перевозчик в рамках имеющихся международных назначений и по разрешениям авиационных властей России и Армении начинает полеты из Челябинска в Ереван.

Рейсы выполняются на российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Ранее Red Wings в Армению из Челябинска не летала.

Первый рейс из Челябинска в Ереван намечен на воскресенье, 13 марта. Полеты запланированы с частотой 1-2 рейса в неделю. В зависимости от спроса и разрешений авиационных властей перевозчик готов ввести дополнительные рейсы.

Также планируется открытие авиарейсов в Ереван из Екатеринбурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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