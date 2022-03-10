Власти Челябинской области заявили о гибели военного-южноуральца на Донбассе

На Донбассе при выполнении боевой задачи погиб военный из Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб младший сержант Данила Василенко.

Губернатор и правительство Челябинской области выразили глубокие соболезнования родным и близким солдата. «Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны, он погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе, защищая наш народ и мирную жизнь. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины!" – говорится в официальном сообщении.

Власти области заверили, что окажут семье военнослужащего всю необходимую помощь.

Напомним, в начале марта стало известно о гибели в ходе спецоперации первого южноуральца – офицера мотострелковых войск, выпускника Челябинского танкового училища Константина Глушкова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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