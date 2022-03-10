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Четверг, 10 марта 2022, 14:48 мск

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Жительница Миасса отдала 5,5 миллионов рублей аферистам, посулившим заработок на рынке энергокомпаний

Пожилая жительница Челябинской области лишилась 5,5 миллионов рублей кредитных денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жертвой мошенников стала 64-летняя пенсионерка из Миасса.

Женщина увидела в интернете рекламу о выгодном инвестировании в известную энергетическую компанию. Перейдя по ссылке, она заполнила анкету, указав свои данные и номер телефона. В этот же день пенсионерке позвонила женщина, представилась консультантом по вопросам инвестирования и сообщила, что набирается команда для инвестиций.

На следующий день горожанке позвонил мужчина, представившись ее помощником. По его указаниям пенсионерка установила на телефон приложение банка для перевода денег. Так как личных сбережений у женщины не было, она оформляла займы в различных кредитных и микрофинансовых организациях на себя и родственников. Общая сумма кредитов превысила 5,5 миллионов рублей. Деньги новоявленная леди-инвестор переводила до тех пор, пока одна из родственниц не убедила ее, что она имеет дело с мошенниками.

Тогда пенсионерка попыталась получить обещанную прибыль и перечисленные средства. Не дождавшись денег, она обратилась в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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