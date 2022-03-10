На челябинцев повесили коммунальные платежи работавшего в их доме ресторана

В Челябинске долги закрывшегося ресторана за тепло повесили на жильцов дома, где он размещался.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома №7 по улице Чайковского в Челябинске возмущены позицией управляющей компании, решившей повесить платежи за отопление помещения коммерческой структуры на собственников жилых помещений. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».
«В нашем доме находится ресторан «Остап Бендер», – пишут челябинцы. – В настоящее время ресторан не работает. Плату за его отопление управляющая компания раскидала между жильцами нашего дома, и с октября мы уже переплатили за тепло более 5 тысяч рублей».
По словам горожан, обращения в управляющую компанию, прокуратуру и госжилинспекцию результатов не дают. «Почему управляющая компания не работает с должником, владельцем ресторана, а вешает все долги на жильцов? Мы не миллионеры», – возмущаются южноуральцы.
Авторы обращения надеются, что ситуация изменится после вмешательства региональных властей. Тем более, что представители мэрии Челябинска не нашли ничего лучше, кроме как посоветовать горожанам в комментарии к посту снова обратиться в Госжилинспекцию.
Челябинск, Виктор Елисеев
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