Южноуральцев предупредили об аномальных морозах

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение в связи с низкими температурами.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 10-14 марта в регионе местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
Напомним, на Южный Урал вернулись 30-градусные морозы. Так, в ближайшую ночь столбик термометра может опуститься до 29 градусов ниже нуля. В ночь на субботу ожидается -25, -30 градусов. А ночью 13 марта в низинах ожидается до 34 градусов мороза.
Впрочем, в воскресенье днем столбик термометра поднимется уже к отметкам -4, -9 градусов по Цельсию. Хотя на юге области, по-прежнему, будет ощутимо холоднее – до 14 градусов ниже нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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