Южноуральцев предупредили об аномальных морозах

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение в связи с низкими температурами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 10-14 марта в регионе местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Напомним, на Южный Урал вернулись 30-градусные морозы. Так, в ближайшую ночь столбик термометра может опуститься до 29 градусов ниже нуля. В ночь на субботу ожидается -25, -30 градусов. А ночью 13 марта в низинах ожидается до 34 градусов мороза.

Впрочем, в воскресенье днем столбик термометра поднимется уже к отметкам -4, -9 градусов по Цельсию. Хотя на юге области, по-прежнему, будет ощутимо холоднее – до 14 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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