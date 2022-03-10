Южноуральское минэкономразвития изучит самочувствие регионального бизнеса, но критерии не ясны

В Челябинской области решили выяснить текущую ситуацию в бизнесе.
Как РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, ведомство запускает опрос среди предпринимателей. Его цель – оценить актуальное состояние бизнеса, проанализировать динамику по основным показателям и выявить проблемы, связанные с введением санкционных ограничений.
Предпринимателям предлагают ответить, насколько по сравнению с аналогичным периодом снизились их выручка, производственные запасы, фонд оплаты труда. Также представители бизнес-сообщества могут оценить доступность заемных средств, цены на сырье и средства производства, объем экспорта, динамику логистических затрат и уровень загрузки производственных мощностей.
Кроме того, предприятиям предлагают рассказать, насколько они сократили количество сотрудников, изменились ли перспективы импортозамещения и доступность новых технологий и сырья. Опрос не анонимен: участники должны обязательно указать свой ИНН.
«Результаты опроса дадут возможность проанализировать положение, разработать комплексные решения, оперативно принять меры по поддержке бизнеса», – считают в министерстве.
При этом не уточняется, о каких именно санкционных ограничениях и о каком аналогичном периоде идет речь. Напомним, США и страны Европы перманентно вводят различные санкции в отношении России с 2014 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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