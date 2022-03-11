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Пятница, 11 марта 2022, 04:16 мск

Новости Челябинск

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11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11.03.2022, пятница

  • 10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная новой постановке Челябинского Камерного театра «Сын», с участием режиссера-постановщика Алексея Янковского и актера Петра Артемьева (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме развития отечественного бизнеса в непростое время (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

  • 14:00 Челябинск – Патриотический концерт «ЗА Россию» в честь героев Константина Глушкова и Ростислава Еременко (ДК ЧКПЗ, №1 ул. Уральская, 1)

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