11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11.03.2022, пятница

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная новой постановке Челябинского Камерного театра «Сын», с участием режиссера-постановщика Алексея Янковского и актера Петра Артемьева (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме развития отечественного бизнеса в непростое время (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

14:00 Челябинск – Патриотический концерт «ЗА Россию» в честь героев Константина Глушкова и Ростислава Еременко (ДК ЧКПЗ, №1 ул. Уральская, 1)

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