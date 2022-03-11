В Челябинске из кранов может пойти зеленая вода

Из кранов челябинцев может пойти зеленая вода: энергетики проверят работу тепловых сетей.
Как сообщили РИА «Новый День» в АО «УСТЭК-Челябинск», испытания проводятся ежегодно и на этот раз охватят Ленинский, Советский и частично Центральный районы.
Цель проверки – выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, анализ исправности тепловых пунктов внутридомовых систем МКД и качества их обслуживания управляющими компаниями.
Для мониторинга используется органический краситель «Уранин» ярко-зеленого цвета.
«Уранин – краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зелёный цвет. Разрешён к применению санитарно-эпидемиологической службой. Применяется для изучения пути следования вод, а также для подкрашивания шампуней, пен для ванн, воды в аквариумах и т. д. Краситель является безопасным для жизни и здоровья людей, что подтверждено соответствующим свидетельством», – заявили в АО «УСТЭК-Челябинск».
И попросили: «В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зелёный цвет, на поверхности земли либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зелёный цвет, просим сообщать об этом в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00 или по электронной почте info@ustekchel.ru.
1. Оператор АО «УСТЭК-Челябинск» примет обращение.
2. Технические специалисты определят, в чьём ведении находится данный участок тепловой сети, и направят информацию владельцу, ответственному за её обслуживание.
3. Владелец сети, на котором произошла утечка, направит ремонтную бригаду для поиска и устранения повреждения».
Проверка будет проводиться с 15 по 20 марта.
Челябинск, Павел Зварзин
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