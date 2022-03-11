Определился соперник челябинского «Трактора» в четвертьфинале Кубка Гагарина

В следующем круге Кубка Гагарина «черно-белые» сыграют с «Салаватом Юлаевым».

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл в заключительном матче одной восьмой финала Кубка Гагарина «Сибирь» из Новосибирской области со счетом 3:2, завершив пятиматчевую серию со счетом 4:1. Таким образом клуб из Башкирии станет соперником «Трактора» в четвертьфинале плей-офф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», первое противостояние челябинцев и уфимцев в играх на вылет состоялось весной 2018 года. Тогда подопечные Анвара Гатиятулина выиграли серию в семи матчах – 4:3.

В прошлом сезоне в первом раунде Кубка Гагарина-2021 «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» в серии плей-офф со счетом 1:4.

Первые поединки серии пройдут в Челябинске. Информация о датах проведения матчей и продаже билетов появится в ближайшее время.

Напомним, магнитогорский «Металлург» также вышел в следующий круг Кубка Гагарина. Ему предстоит встретиться с победителем серии между омским «Авангардом» и «Ак-Барсом», в которой сейчас счет 3:2 в пользу клуба из Омска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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