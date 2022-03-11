Многие челябинцы оказались не готовы к блокировке карт в сервисах мобильных платежей.

Напомним, с 10 марта в России перестали работать Visa и Mastercard. Карты, выпущенные российскими банками продолжат работать внутри страны, но стали недоступны для оплаты за границей и в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, заявлялось, что они не смогут работать через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карты Visa вчера, действительно, оказались заблокированными. Причем, не только в Apple Pay и Google Pay, но и в Samsung Pay, хотя сама корпорация об ограничении работы сервиса не заявляла. Челябинцы, привыкшие расплачиваться с помощью смартфонов, оказались к этому не готовы: они по-прежнему пытались рассчитаться виртуальной Visa в магазинах, кафе и общественном транспорте. Но платежи не проходили, а на экранах смартфонов появлялась надпись, что карта заблокирована. При этом, у многих не было с собой ни налички, ни «живой» карты, чтобы рассчитаться. И это породило массу проблем и конфликтов.

Между тем, обладатели карт Mastercard и Мир спокойно рассчитывались через все три сервиса (Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay). А самые продвинутые начали советовать согражданам, как обойти ограничения: например, изменить в платежном профиле сервиса страну и соответствующим образом подкорректировать время.

Челябинск, Павел Зварзин

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