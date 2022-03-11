В Челябинске автомобиль врезался в салон сотовой связи

На северо-западе Челябинска легковушка въехала в салон сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 10 марта, в 20:30 на улице Братьев Кашириных, недалеко от остановки «Каширинский рынок».

«Водитель автомобиля «Тойота» при совершении маневра разворота совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», который после столкновения изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на салон сотой связи. В результате автомобили и строение получили механические повреждения», – заявили в ГАИ.

К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Между тем, это уже не первая авария на Братьев Кашириных, когда автомобиль вылетает на пешеходную часть улицы. Так, вечером 9 марта машина вылетела на остановку общественного транспорта «Поселок Бабушкина». Столкновение, приведшее к этому, также произошло при выполнении одним из водителей поворота. В результате аварии погибла 53-летняя челябинка, находившаяся в это время на остановке. Еще одну пострадавшую – 35-летнюю женщину-пешехода – госпитализировали в одну из городских больниц.

В январе нынешнего года на ту же остановку вылетел «Форд», 19-летний водитель которого не справился с управлением. Машина врезалась в дожидавшуюся общественного транспорта толпу. В результате 74-летняя пенсионерка погибла на месте, 80-летняя челябинка скончалась в больнице, 34-летняя женщина получила повреждения.

Отметим, что остановки «Поселок Бабушкина» и «Каширинский рынок» следуют друг за другом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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