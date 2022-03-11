Выявляемость коронавируса среди южноуральских школьников сократилась в 2 раза

В Челябинской области за сутки выявлено 1 тысяча 343 новых случая коронавируса. Среди заболевших 91 школьник – с начала марта этот показатель сократился в 2 раза.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 20 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 305 тысяч 649 инфицированных. 8 тысяч 421 из них умерли (непосредственно от инфекции – 7 тысяч 139).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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