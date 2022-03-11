Южноуральцы уходят в Telegram

На Южном Урале резко возрос интерес к мессенджеру Telegram.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики МегаФона изучили динамику интернет-трафика в соцсетях и мессенджерах на первой неделе марта.

Выяснилось, что трафик в Telegram по сравнению с тем же периодом февраля 2022 года увеличился в 2 раза.

«Южноуральцы активно пользуются мессенджером: например, жители скачивают в 6 раз больше трафика, чем их соседи в Кургане, – сообщили в компании. – Среди социальных сетей наибольшее снижение интернет-трафика в регионе МегаФон фиксирует у Facebook (71%), Twitter (55%) и Instagram (13%). YouTube также показал незначительное снижение в 8%».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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