В Магнитогорске студентов выгнали чистить опасную крышу

Прокуратура требует наказать ответственных за организацию работ по очистке опасной крыши в Магнитогорске от снега и сосулек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, видео, на котором студенты Политехнического колледжа Магнитогорска убирают снег с крыши двухэтажного строения, появилось в социальных сетях 10 марта. Около десятка парней чистили кровлю. На которой нет никакого ограждения.
В ходе проверки прокуратуры Правобережного района Магнитогорска выяснилось, что, направив молодых людей на уборку крыши, руководство колледжа из безопасностью не озаботилось.
Между тем, именно образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье своих студентов, напомнили в прокураторе.
По результатам проверки прокуратура района направила директору Политехнического колледжа представление с требованием привлечь организовавших расчистку крыши к ответственности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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