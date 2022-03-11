В Магнитогорске студентов выгнали чистить опасную крышу

Прокуратура требует наказать ответственных за организацию работ по очистке опасной крыши в Магнитогорске от снега и сосулек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, видео, на котором студенты Политехнического колледжа Магнитогорска убирают снег с крыши двухэтажного строения, появилось в социальных сетях 10 марта. Около десятка парней чистили кровлю. На которой нет никакого ограждения.

В ходе проверки прокуратуры Правобережного района Магнитогорска выяснилось, что, направив молодых людей на уборку крыши, руководство колледжа из безопасностью не озаботилось.

Между тем, именно образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье своих студентов, напомнили в прокураторе.

По результатам проверки прокуратура района направила директору Политехнического колледжа представление с требованием привлечь организовавших расчистку крыши к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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