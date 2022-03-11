В Челябинской области полностью отменили QR-коды

На Южном Урале отказались от использования QR-кодов для контроля за посещением общественных мест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в регионе отменяются QR-коды в сфере спорта и культуры. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», – уточнили представители областных властей.

Напомним, масштабное смягчение ковидных ограничений на Южном Урале началось 1 марта. Тогда в регионе отменили требование о наличии QR-кода для посещения торговых центров, ТК, ТРК и других учреждений торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров. Также QR-коды перестали требовать в пансионатах, санаториях, профилакториях и на базах отдыха, в парикмахерских, салонах красоты, СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, фитнес-центрах, бассейнах и физкультурно-оздоровительных комплексах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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