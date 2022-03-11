В Челябинске закрыли на три месяца ресторан, травивший жильцов дома гарью

В Челябинске суд приостановил деятельность ресторана, на который жаловались жители дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, жалоба поступила от челябинца, чья квартира расположена над занимаемыми рестораном суши помещениями в доме на Комсомольском проспекте.

По словам мужчины, после того как ресторан открылся, в его квартире постоянно ощущается резкий запах гари. Горожанин связывает это с работой производственного цеха заведения. Ведь полноценной вентиляционной системы в ресторане нет, а воздух свободно циркулирует между торговым залом, производственным помещением, подсобками и туалетом для сотрудников.

Во время проверки учреждения его владелец показал части вытяжной конструкции, выходящей во внутристенное пространство дома. Но не смог представить документы на скрытые работы, поэтому оценить, насколько выход вентиляции отвечает техническим и санитарным нормам, оказалось невозможно. Не смогли проверяющие и оценить вентиляционную систему в целом, так как у хозяина заведения не нашлось ни проекта, ни схемы, ни акта приемки, ни договора на ее обслуживание. Зато они убедились, что роль приточной вентиляции в помещении, действительно, выполняют окна и двери.

В отношении бизнесмена составили административный протокол, но ситуация не изменилась и после этого. Тогда челябинец обратился в суд.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, постановив приостановить деятельность ресторана на 90 суток.

Сейчас ресторан опечатан. «Сохранность печатей будет контролироваться на протяжении всего срока наказания», – пообещали в УФССП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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