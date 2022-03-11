До минус 35: выходные на Южном Урале будут морозными

Грядущие выходные на Южном Урале будут морозными.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ночь на субботу, 12 марта, температура воздуха в регионе опустится до -33 градусов Цельсия (в низинах), в ночь на воскресенье – до -35. Днем – до -15.

Потепление начнется с понедельника, 14 марта, но процесс будет медленным: к нулю дневные температуры подберутся только к следующим выходным, а окончательно перейдут в плюсовую зону только в последних числах марта. По ночам легкие морозы возможны всю первую половину апреля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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