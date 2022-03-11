На Урале месячных младенцев отправляют на платный медосмотр в другой город

В уральском городе матери с детьми в возрасте одного месяца вынуждены платить за плановый медосмотр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маловдохновляющее медицинское «ноу-хау» появилось в Верхнеуральске. Из-за отсутствия узких специалистов матерям с младенцами месячного возраста при постановке на учет предлагают пройти обязательный медосмотр у врачей в другом городе. Как рассказала одна из жительниц в интернет-сообществе «Текслер, помоги», плановое мероприятие может встать в копеечку.

«Ребенку исполнился месяц, и нужно проходить медкомиссию – стандартная для всех процедура, – рассказала жительница Верхнеуральска. – Но дело в том, что в нашей ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральска», нет узких специалистов, поэтому говорят, что нужно проходить платно, советуют Магнитогорск, диагностический центр, где стоимость за 5 врачей и скрининг организма 4 тысячи 950 рублей! И это еще без ЭХО-КГ сердца.

Вопрос – где бесплатная медицина? Почему наш город не могут прикрепить к какой-нибудь поликлинике или к этому же диагностическому центру в Магнитогорске?

Я не думаю, что все семьи могут выделить такую сумму на прохождение комиссии. Да, рожаем для себя, да, здоровье ребенка для меня важнее всего, но я могу потратить данную сумму более рационально, да и комиссия это не последняя».

Сочувствующие женщине участники сообщества посоветовали ей самостоятельно приписаться к больнице в Магнитогорске. Тогда, возможно, и платить за прохождение медкомиссии не придется, предположила одна из прокомментировавших пост жительниц региона. «Причем, база у больниц не единая, вы можете наблюдаться у своего педиатра, а узких специалистов проходить в Магнитогорске», – отметила она. Впрочем, женщина призналась, что такая практика существовала некоторое время назад. Как это сделать теперь, да и возможно ли, она не знает.

Поблагодарив землячку, жительница Верхнеуральска заметила: «хочется все же, чтобы для всех сделали удобные условия прохождения комиссии». Кстати, расстояние между Магнитогорском и Верхнеуральском по расе – 63 км, на машине ехать около часа. А если в семье нет машины, то придется либо пользоваться услугами такси, либо ехать на автобусе, что с месячным ребенком весьма проблематично да и опасно для здоровья малыша.

Однако, похоже, желанию женщины сбыться пока не суждено. По крайней мере, ответившие на пост специалисты министерства здравоохранения Челябинской области попросили ее связаться с ними в личных сообщениях, «так как для решения ситуации потребуются личные данные ребенка». Видимо, решать проблему с прохождением медкомиссии для прикрепления младенца к поликлинике в Верхнеуральске матерям и дальше придется в индивидуальном порядке.

В пресс-службе регионального минздрава оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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