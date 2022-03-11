В Челябинске требуют разорвать контракты с недобросовестными дорожниками и внести их в «черный список»

В Челябинске требуют разорвать контракты с недобросовестными дорожниками и внести их в «черный список» поставщиков услуг.

Качество работы по содержанию улично-дорожной сети Челябинска проверили активисты регионального отделения Народный фронт совместно со специалистами Главного контрольного управления. Вывод однозначен: подрядчики не справились с очередным снегопадом, и даже спустя три дня город ощущает негативные последствия выпавших осадков.

«Все четыре подрядчика ООО «Строймеханизация», ООО «Стройтех», ООО «Строй-Сервис» и ООО «Динамика» демонстрируют фактически беспомощность перед поставленной им задачей, поскольку едва справляются с гостевыми маршрутами, – заявляют в ОНФ. – Периферия же, очевидно, ждет потепления и уповает на то, что гигантские объемы снега просто растают».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером антирейтинга остается компания «Строймеханизация», отвечающая за наибольшее число объектов, которые сейчас находятся в ненормативном состоянии. Основные нарушения, которые зафиксированы в каждом районе города и на участках каждой порядной организации – нечищенные полосы движения, тротуары и парковки.

Так, на улице Чичерина в районе дома №6 парковочное пространство полностью завалено грязным снегом. Очевидно, что площадка для автомобилей была выбрана подрядчиком и приспособлена под своеобразную снегосвалку еще в начале сезона.

На Елькина – 63б автомобилисты, оставившие машины на парковке, попали в ловушку. После снегопада площадку никто не убирал и здесь образовался высокий снежный «бордюр», не дающий выехать.

Повсеместно наблюдаются проблемы с уборкой тротуаров и пешеходных дорожек. Чаще всего горожане либо протаптывают себе тропинки, либо пробираются по сугробам и льду. Как, к примеру, на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Шоссе Металлургов, где пешеходная зона покрыта толстым слоем льда.

Еще одна проблема – пробки и ДТП – тоже во многом связана с некачественным содержанием улиц. К тому же, там, где снег все-таки убирают, его нередко складируют в огромных объемах прямо на проезжей части, и снежные горы полностью занимают правые полосы. Это затрудняет движение транспорта и провоцирует аварии. Также гигантские сугробы загораживают обзор водителям и пешеходам.

Особенно «страдают» второстепенные дороги, где техника, судя по всему, вообще не появляется. Подрядные организации сфокусировались только на гостевых маршрутах, но, судя по качеству уборки в центре Челябинска, даже на эти участки ресурсов не хватает.

«У экспертов Народного фронта сложилось впечатление, что компании попросту взяли на себя непосильную ношу, либо самовольно снизили свой объем работ, поскольку рассчитывают на лояльность заказчика, – говорят в ОНФ. – Но контракты должны исполняться в полной мере и в полном объеме.

Отсюда вывод: изменить положение дел смогут только серьезные санкции по отношению к нерадивым исполнителям, ощутимые для организаций, не выполняющих свои обязанности. В противном случае с подрядчиками, допустившими многократные нарушения при исполнении государственного контракта на содержание улично-дорожной сети Челябинска, необходимо расторгать договоры, а самих вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Иные меры воздействия – штрафы, предписания, к сожалению, не влекут положительных изменений в работе. Наличие множества штрафов, выставленных подрядчикам за период исполнения ими госконтрактов, подтверждает системный характер нарушений.

Народный фронт настаивает на применении такой меры ответственности к недобросовестным исполнителям, с тем чтобы исключить их участие в закупках на будущий период и обезопасить челябинцев от дорожных коллапсов.

Стоит отметить готовность исполнителей «откупиться» от претензий по качеству работ штрафами. В требованиях заказчика он именуется как «штраф за нарушение обязательства не имеющего стоимостного выражения», т.е. штраф не за некачественную работу и ущерб от её результатов, а за неисполнение предписаний заказчика. Такой штраф составляет 100 тысяч рублей. Его подрядчики добросовестно уплачивают в течение 2 недель с момента получения требования об уплате штрафа от заказчика. Иных видов взыскания к нарушителям заказчик не применяет, фактически своими руками создавая условия для «откупа» минимально возможными потерями для подрядчиков, содействуя их недобросовестной работе».

Напомним, что заказчиком в данном случае выступает администрация Челябинска, которая ежегодно заключает контракты с одними и теми же компаниями, несмотря на многочисленные нарушения с их стороны.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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