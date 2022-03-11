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Пятница, 11 марта 2022, 16:11 мск

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На шахте южноуральского олигарха погиб рабочий

На шахте в Челябинской области погиб рабочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 10 марта в шахте промышленного предприятия, расположенного на территории Пласта, обнаружено тело горнорабочего.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, рабочий находился в кабине лифта, когда тот рухнул с высоты вниз. Известно, что трагедия произошла на шахте «Центральная», принадлежащей холдингу «Южуралзолото ГК» (основной владелец – бизнесмен Константин Струков). Погибшему мужчине было 50 лет.

На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники контролирующих органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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