Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области сократилась до 1 тысячи случаев в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 1 тысяча 18 новых случаев коронавируса. Среди заболевших74 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 19 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 306 тысяч 667 инфицированных. От инфекции умерли 7 тысяч 158 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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