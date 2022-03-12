12-14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Старт патриотического автопробега «Своих не бросаем» в поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, организованного ЧООО ОООИВА – «инвалиды войны» «Булат» и всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» (от памятника Доблестным сынам Отечества, Аллея Славы)