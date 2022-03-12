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Суббота, 12 марта 2022, 05:12 мск

Новости Челябинск

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12-14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2022, суббота

  • 10:00 Челябинск – Старт патриотического автопробега «Своих не бросаем» в поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, организованного ЧООО ОООИВА – «инвалиды войны» «Булат» и всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» (от памятника Доблестным сынам Отечества, Аллея Славы)

  • 14:00 Челябинск – Занятие-игра «Изготовление маски сказочного монстра» в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, второй этаж)

  • 15:00 Челябинск – Новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)

13.03.2022, воскресенье

  • 10:00 Челябинск – Открытие образовательной выставки «Навигатор поступления» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

  • 15:00 Челябинск – Новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)

  • 15:30 Челябинск – Первое занятие в школе православного волонтера (молодежный класс культурно-просветительского центра «Наследие», пр. Победы, 398)

  • 16:00 Челябинск – Премьерный показ документального фильма Юлии Бочаровой «Ласточки Христовы» о православии в Черногории и митрополите Черногорском и Приморском Амфилохии (Радовиче) (кинотеатр «Синема парк», ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, зал №7)

14.03.2022, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

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