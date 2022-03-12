12-14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Старт патриотического автопробега «Своих не бросаем» в поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, организованного ЧООО ОООИВА – «инвалиды войны» «Булат» и всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» (от памятника Доблестным сынам Отечества, Аллея Славы)
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14:00 Челябинск – Занятие-игра «Изготовление маски сказочного монстра» в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, второй этаж)
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15:00 Челябинск – Новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)
13.03.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Открытие образовательной выставки «Навигатор поступления» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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15:00 Челябинск – Новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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15:30 Челябинск – Первое занятие в школе православного волонтера (молодежный класс культурно-просветительского центра «Наследие», пр. Победы, 398)
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16:00 Челябинск – Премьерный показ документального фильма Юлии Бочаровой «Ласточки Христовы» о православии в Черногории и митрополите Черногорском и Приморском Амфилохии (Радовиче) (кинотеатр «Синема парк», ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, зал №7)
14.03.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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